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Gaziantep'te sahte ve kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te sahte ve kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde şüpheli bir araçta ve şüpheli şahsa ait işyeri ve depoda arama yapıldı. Arama neticesinde 45 litre sahte içki, 34 şişe gümrük kaçağı alkol, 30 litre etil alkol, 213 adet elektronik sigara ve 243 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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