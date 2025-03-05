Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi

Rusya'dan Trump'ın kongreye damga vuran mesajına yanıt
Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

Netanyahu'nun uykularını kaçıran fotoğraf
Kayıp mimar Ece Gürel'in eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir

Kayıp mimarın eşinden kafa karıştıran sözler: Korkup kaçmış olabilir
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu

Gaziantep'te Sahte Ürün Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te Sahte Ürün Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 2 depoya düzenledikleri operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde sahte bakım ürünleri ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 depoya yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL sahte bakım ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde M.E.D. ve C.K. isimli şahıslara ait depolara baskın yapıldı. Depolarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 10 milyon TL değerinde 61 bin 490 adet sahte markalı şampuan, 7 bin 240 adet sahte markalı saç kremi, 1 milyon 850 bin adet sahte marka etiket ve 12 bin adet sahte marka ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.E.D. ve C.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
img

CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Hala "oy veririm" diyemiyor
img

Sneijder'in 10 numarasını söküp atan yıldız Fenerbahçe'ye geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yapılanları böyle anlattı: Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş

Dehşeti anlattı, duruşma salonu buz kesti: Babasını böyle parçalamış
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.