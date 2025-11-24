Gaziantep'te Sahte Tarihi Eser Dolandırıcıları Yakalandı

Gaziantep'te, sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek satmak suretiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde dolandırıcılık olaylarını önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, sahte tarihi eserleri piyasaya sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan ve müşteri arayışında olan O.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar tespit edildi. Şüpheli şahıslar, sahte ürünleri satmak istedikleri esnada yakalanmış ve yapılan üst aramasında tarihi eser görünümlü 2 adet sahte kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP