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Gaziantep'te Sahte Gübre Operasyonu: 1.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te Sahte Gübre Operasyonu: 1.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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Gaziantep'te yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta 1 milyon 400 bin TL değerinde 44 ton sahte gübre ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda 1 milyon 400 bin TL değerinde 44 ton gübre ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, O.T. isimli şahsın Gaziantep'ten Adıyaman'a sahte gübre sevkiyatı yapacağı tespit edildi. KOM Şube ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince takibe alınan şahsın kullandığı araç Araban ilçe merkezinde durduruldu. O.T. isimli şahıs gözaltına alınırken araçta yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan ve 44 ton olan sahte amonyum nitrat (gübre) ele geçirildi.

Operasyon sonrasında araç şoförü şüpheli O.T. isimli şahsa ek olarak sahte malzemenin sahibi C.Ö. ile H.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Gerekli numuneler alındıktan sonra ele geçirilen malzemelere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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