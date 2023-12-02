Gaziantep'te Sahte Dolar Operasyonu: 192 adet 100 dolar ve 900 adet 1 dolar ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramalarda sahte 192 adet 100 dolar ile 900 adet 1 dolar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca para sayma ve matbaa makineleri bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir iş yerinde yapılan aramalarda sahte 192 adet 100 dolar ile 900 adet 1 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 iş yerine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesindeki aramalarda sahte 192 adet 100 dolar ve 900 adet 1 dolar ile 3 adet para sayma makinesi, 7 adet basıma yarayan matbaa makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP