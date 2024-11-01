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Gaziantep'te sahte ayakkabı operasyonu

Gaziantep'te sahte ayakkabı operasyonu
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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