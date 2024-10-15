Gaziantep'te Sahte Araç Kiralama Çetesi Çökertildi: 12 Gözaltı, 7 Tutuklama

Gaziantep merkezli 4 ilde araç kiralama yöntemiyle vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek dolandırılan nitelikli suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Gaziantep merkezli Adana, Mersin ve İstanbul'da araç kiralama yöntemiyle vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek dolandırılan nitelikli suç örgütü üyelerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon soncunda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 9 SİM kart, 10 adet muhtelif bankalara ait banka kartı, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet bulut depolama cihazı ele geçirildi. - GAZİANTEP