Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 55 Litre Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 55 litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP