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Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 55 Litre Ele Geçirildi

Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonu: 55 Litre Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 55 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 55 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol operasyonu yaptı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada 55 litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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