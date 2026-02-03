Haberler

Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma, sahte alkol imal ve ticareti yapan bir şahsı yakalayarak 135 litre sahte alkol ve 65 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarmanın sahte alkol imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonunda 135 litre sahte alkol ile 65 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkolle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde F.B. isimli şahsın sahte alkol imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şahıs, aracı ile sahte alkol sevkiyatı yaptığı esnada aracı durdurularak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 135 litre sahte alkol, 65 litre etil alkol ve 100 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
