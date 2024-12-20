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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda çok miktarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan sahte alkol operasyonunda çok miktarda sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte alkolle mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde M.N.Ö. isimli şahsa ait ikamet ve depoda arama yapıldı. Sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen depodaki aramalarda 378 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 67 litre sahte rakı, 28 litre sahte viski, 258 adet rakı ve viski yapımında kullanılan kit, 2 adet sahte alkol yapımında kullanılan aparat ve 19 bin 700 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.N.Ö. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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