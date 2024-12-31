Gaziantep'te Sahte Alkol Operasyonları: 610 Litre Ele Geçirildi

Gaziantep'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 610 litre sahte alkol ve 170 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkolle mücadeleye yönelik son bir haftada çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Bu çerçevede adreslerde yapılan aramalarda 610 litre sahte alkol, 170 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 115 adet satışı yasaklanan cinsel içerikli ürün, 265 adet sahte alkol yapımında kullanılan aparat ve 19 bin 700 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Operasyonlarda 46 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP