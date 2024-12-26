Gaziantep'te sahte alkol imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Gaziantep'te yapılan operasyonda satışa hazır halde 400 şişe sahte alkol ile 175 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında, sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen adreste arama yapıldı. Aramalarda 400 adet dolumu yapılmış ve satıma hazır hale getirilmiş sahte alkol şişesi, bin 500 adet doluma hazır boş alkol şişesi, 250 adet şişe kapağı, 175 litre etil alkol, 60 litre seyreltici saf su, 9 litre tatlandırıcı ve renklendirici sıvı ile 56 adet cinsel içerikli bitkisel ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP