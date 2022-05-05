Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te sağanak yağış ve dolu

Meteorolojiden bugün için sağanak yağış ve dolu uyarısı yapılan 11 kentten birisi olan Gaziantep'te yağış başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Meteorolojiden bugün için sağanak yağış ve dolu uyarısı yapılan 11 kentten birisi olan Gaziantep'te yağış başladı.

Gaziantep'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak olarak başlayan yağmur bir süre sonra ise doluya dönüşürken, sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Kimileri ise yağmur altında hem yürüdü hem de telefonla konuştu. Yağmurdan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı. Yağış nedeniyle trafikte ise zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe günü için aralarında Gaziantep'in de bulunduğu Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 il için şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmış, meydana gelebilecek sel, su baskınları, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istenmişti. - GAZİANTEP

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title