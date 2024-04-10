Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Doluya yakalanan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Gaziantep'in belirli bölgelerinde dolu ve sağanak etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar doludan korumak için duvar kenarlarına sığındı. Diğer yandan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar ise battaniye ve halıları alarak araçlarını doludan korumaya çalıştı. - GAZİANTEP