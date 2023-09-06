Gaziantep'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda, 29 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, özel harekat timlerinin de katılımıyla 20 şüpheli gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 200'den fazla polisin katılımıyla kent merkezinde belirlenen 29 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de yer aldığı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.