Gaziantep'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonda, 29 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, özel harekat timlerinin de katılımıyla 20 şüpheli gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.