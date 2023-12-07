Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Son Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda el konulan dijital materyaller incelenmek üzere emniyete gönderildi.

- Gaziantep'te şafak vakti DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2016 yılları arasında bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli şahıs ile 2015-2018 yılları arasında örgütün medya unsurunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli şahıs, 05 Aralık 2023 günü şafak vakti operasyonu ile Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma Tutuklama Güvenlik Terör Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İzmir su kesintisi listesi! TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen kimdir? Tiktok kapatılacak mı? Tiktok ne zaman kapatılacak? Tiktok yasaklandı mı? 7 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 7 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 7 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title