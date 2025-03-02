Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP