Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ve 235 adet fişek ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa