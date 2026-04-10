Gaziantep'teki rehine olayı adım adım dron kamerasında

Gaziantep'te, polisin teslim ol çağrılarına ateşle yanıt vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini yaralayan Latif U. adlı şahsın yakalanma anları emniyet dron kameralarına yansıdı. Olay, geniş güvenlik önlemleriyle sonlandırıldı ve şüpheli bir psikolog tarafından ikna edilerek teslim alındı.

Gaziantep'te 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları emniyet dron kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U. (49) isimli şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vererek birlikte yaşadığı sevgilisi ile evde bulunan eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı.

Sevgilisini yaraladıktan sonra kaçtı

Olay sonrası bölgeye çok sayıda destek polis ekibi ile özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs, sevgilisini topuğundan silahla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. Daha sonrasında bir iş yerine sığınan ve bir vatandaşı daha rehin alan şüpheli şahıs, uzman psikolog tarafından kısa sürede ikna edilerek teslim alındı.

Şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları dron kamerasında

'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vererek 5 kişiyi rehin alan ve sevgilisini ayağından yaralayan şahsın adım adım takip edilerek yakalanma anları ise emniyet dron kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rehin alma ve polise ateşle karşılık verme anları ile özel harekat ve psikolog eşliğinde ikna edilerek teslim alınma anları yer aldı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada ise, "Şahinbey İlçemizde uyuşturucu suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çevresindeki farklı şahısları rehin alarak ekiplerimize silah kullanan şüpheli adım adım takip edilerek yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
