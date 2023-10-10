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Gaziantep'te Psikolojik Sorunları Olan Kişi Evini Ateşe Verdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan Yunus İ., evini ateşe verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve evde maddi hasar meydana geldi. Yunus İ. gözaltına alındı.