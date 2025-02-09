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Gaziantep'te pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te sokakta yürürken otomobilli şahısların silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sokakta yürürken otomobilli şahısların silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Cengiz Alkurt (53), arkasından yanaşan otomobildeki şahısların pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Alkurt ağır yaralanırken otomobilli saldırganlar ise kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı Alkurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobille silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçan zanlıları yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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