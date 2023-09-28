Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Cinnet: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir adam, pompalı tüfekle eşini öldürdü ve 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde pompalı tüfekle vurduğu eşini öldüren, 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayan baba intihar etti.

Ali Y. (38), Kanalıcı Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ali Y'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.