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Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan 47 yaşındaki Hayri Taşkın hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan Hayri Taşkın (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Hayri Taşkın ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine husumetlilerden biri otomobilden çıkarttığı pompalı tüfek ile Hayri Taşkın'a ateş etti. Saçmaların hedefi olan 4 çocuk babası Taşkın, ağır yaralanarak yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki adam kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Taşkın'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Hayri Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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