Gaziantep'te PKK/KCK Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Nizip ilçesinde olduğu tespit edilen M.Ş. isimli şüpheli şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyon yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP