Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yakalandı

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin sınır hattında icra ettiği devriye faaliyeti esnasında yurda kaçak geçmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde daha önce silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Türkiye-Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında yasadışı yollarla yurda geçmeye çalışan ve Suriye bölgesinde 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP