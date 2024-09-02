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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü sempatizanı yakalandı

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Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne destek veren bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütü sempatizanlığı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne müzahir TV kanalından BTÖ mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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