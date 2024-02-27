Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütünün propagandasını yapan A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek için siber suçlarla mücadele operasyonu düzenledi. Operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen A.D. isimli şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Oğuzeli ilçesindeki ikametinde yakalanan şüphelinin evinde ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP