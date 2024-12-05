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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonu: 16 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonu: 16 Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen baskında 16 şahıs yakalandı. 14'ü örgüt propagandası suçundan, 2'si ise örgüt üyeliğinden tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 14, örgüt üyesi olmak suçundan da 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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