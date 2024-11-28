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Gaziantep'te PKK/KCK Operasyonu: 15 Gözaltı

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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 adet tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 15 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te PKK/KCK Operasyonu: 15 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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