Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler

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