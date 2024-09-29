Gaziantep'te 9.850 Kilo Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde piyasaya sürülmeye hazır piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 955 bin TL olan 9 bin 850 kilo sahte deterjan ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiği tespit edilmesinin üzerine 1 şüpheli şahsa ait işyerine yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon 955 Bin TL olan 9 bin 850 kilo satışa hazır sahte markalı deterjan ele geçirildi. Olay ile ilgili M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP