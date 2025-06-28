Gaziantep'te pazarcılar arasında kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan pazarcı esnaflarının silahlı, bıçak ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan pazarcı esnafı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, bıçak, sopa, kasa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Pazarcıların kavgasında 4 kişi yaralandı

Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlanırken çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pazarda büyük paniğe neden olan kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP