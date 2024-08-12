Gaziantep'te Parklarda Yapılan Denetimlerde 912 Motosiklete 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde parklarda yapılan denetimlerde 912 motosiklete 3 milyon 608 bin 161 TL ceza uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il merkezinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde, 5 bin 324 şahıs sorgulandı. Denetim sonucunda 4 aranan şahıs yakalanarak 3 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Denetlenen 912 motosiklete 3 milyon 608 bin 161 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP