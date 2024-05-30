Gaziantep'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında yapılan şok huzur-güven uygulaması sonucunda 181 motosiklete 944 bin 457 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulama sırasında 3 bin 989 şahıs sorgulanarak aranan 7 şahıs yakalandı.
Gaziantep'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında yapılan şok huzur-güven uygulaması sonucu 181 motosiklete 944 bin 457 cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında şok huzur-güven uygulaması yaptı. Uygulama ile 3 bin 989 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.
Uygulama kapsamında motosiklet denetimleri de yapıldı. Denetimler sonucunda 181 motosiklete 944 bin 457 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP