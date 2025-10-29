Gaziantep'te Tüp Patladı: 1 Yaralı

Gaziantep'te park halinde bulunan bir otomobildeki mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Onatkutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki Ökkeş Ş.'ye ait 27 YM 585 plakalı otomobilin içinde bulunan mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sırasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP