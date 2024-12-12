Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Yandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken yanındaki kamyonette de hasar oluştu.

Olay, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 80 SAA 162 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekipleri ise alevleri tamamen söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken yanan aracın yanındaki kamyonette de hasar oluştu. - GAZİANTEP