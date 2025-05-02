Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Gaziantep'te park halindeki otomobil alev topuna döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen park halindeki Peugeot marka otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı adeta alev topuna çevirdi. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.