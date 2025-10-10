Haberler

Gaziantep'te Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle alev alarak tamamen yanarken, yanında bulunan yeni alınan otomobil de zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki minibüs alev topuna döndü. Yangında minibüsün yanında park halinde bulunan ve yeni alındığı öğrenilen otomobil de zarar gördü.

Yangın, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Gazi sokakta park halinde bulunan bir minibüs bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek minibüsü tamamen sardı. Minibüs alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerine müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında minibüsün yanında park halinde bulunan ve sahibi tarafından yeni alındığı öğrenilen otomobil de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
