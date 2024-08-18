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Gaziantep'te park halindeki araca çarpan genç hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak genç sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te park halindeki araca çarpan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, çevre yolunda seyir halinde ilerleyen 24 yaşındaki Ertunga Tunç, park halinde duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 24 yaşındaki Ertunga Tunç'u Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Park halindeki araca çarpan ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ertunga Tunç Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Şahinbey 3-sayfa Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

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