Gaziantep'te Otoyolda Trafik Kurallarını İhlal Eden 99 Araç Ceza Aldı

Gaziantep'te Otoyolda Trafik Kurallarını İhlal Eden 99 Araç Ceza Aldı
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Gaziantep'te otoyolda yapılan dron destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 99 araca toplam 178 bin 817 TL ceza kesildi. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edildi.

Gaziantep'te otoyolda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 99 araç plakası ve sürücüsüne 178 bin 817 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otoyolda dron destekli denetim faaliyeti icra edildi. Denetimlerde, 99 araç plakasına ve sürücüsüne sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 178 bin 817 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Otoyolda benzer denetimlerin süreceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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