Gaziantep'te Otoyol Denetimlerinde 390 Araç Trafikten Men Edildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda otoyollarda yaptığı denetimlerde 390 araç trafikten men edilerek 9 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri ve mülki makamların koordinesiyle Ekim ayında otoyollarda çok sayıda denetim yapıldı. Dron destekli icra edilen denetimlerde 61 bin 130 araç ile 56 bin 979 şahıs sorgulandı. Denetimler sırasında, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 5 bin 727 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda ise 390 araç trafikten men edilerek 9 sürücünün ehliyeti geri alındı. - GAZİANTEP