Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Otomobilin Traktöre Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen kazada otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü ve otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kendisine çarpan sürücüye yardım için traktöründen inen şahsa ise başka bir araç çarptı. Kazada traktör sürücüsü ve otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece 01.30 sıralarında Oğuzeli - Karkamış yolunda Yakacık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fıstık çiftçisi olan ve fıstıklarını işlemden geçirdikten sonra traktörüyle evine doğru ilerleyen 5 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un traktörüne aynı istikamette ilerleyen 32 yaşındaki Ahmet Gündüz idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralananlara yardıma koşan traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'a ise kimliği ve plakası belirlenemeyen bir başka otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü 65 yaşındaki Mehmet Bulut'un ve otomobil sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cenazeleri teslim edildi

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'de sokağı kana bulayan bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

 ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

ABD ve İsrail teyakkuzda! İran misilleme saldırısını yarın gerçekleştirebilir

 Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti

Önce alev alev yandı sonra kalp krizi geçirdi! Mangal keyfi faciayla bitti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title