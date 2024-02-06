Gaziantep'te otomobil ve 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Şanlıurfa kara yolunda Bülent Aldemir idaresindeki otomobil, aynı yöne seyir halinde olan otomobil ve 3 tır çarpıştı. Kazada 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde aynı yönde seyir halinde olan Bülent A. idaresindeki 47 ACY 469 plakalı otomobil ve Doğan Ö. yönetimindeki 72 EP 706, Abdullah Ç. sevk ve idaresindeki 33 DZH 97 ve Mustafa E. idaresindeki 34 ZSB 97 plakalı 3 tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Doğan Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP