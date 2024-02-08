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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aydın G. idaresindeki 27 ASB 925 plakalı motosiklet, Hatay istikametinden Nurdağı istikametine seyir halindeki Hacı Y.'ın kullandığı 34 FBY 070 plakalı Peugeot marka araçla çarpıştı. Kaza sonrası, motosiklet sürücüsü Aydın G. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Aydın Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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