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Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Barazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.C.Ö. (18) idaresindeki 79 ABB 113 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken motosiklette bulunan sürücü E.C.Ö. ile yolcu A.K. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gaziantep İslahiye Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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