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Gaziantep'te otomobil alev topuna döndü

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin arka lastiği yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Otomobilde bulunan 5 kişi son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başlayarak, alev topuna döndü. Araçtakilerin son anda canını kurtardığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi kendisini son anda dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İtfaiye Güvenlik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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