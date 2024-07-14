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Gaziantep'te Otobüsün Bagajında 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir otobüsün bagaj kısmında kargo şeklinde paketlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İlgili otobüs firması ve kargo sahibi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir otobüsün bagaj kısmında kargo şeklinde paketlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpek timleri ile birlikte Nurdağı ilçesinde uygulama yaptı. İcra edilen huzur ve güven uygulamasında bir otobüsün bagaj kısmında yapılan adli arama sonucunda otobüs firmasına kargo olarak verildiği tespit edilen ve battaniye içerisine sarılı haldeki su sebilinin içerisine gizlenmiş vaziyette 5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili otobüs firması ve kargo sahibi şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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