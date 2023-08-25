Gaziantep'te Otobüste Skunk Ele Geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Gaziantep'te durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, valizde 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa