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Gaziantep'te Otobüs Bagajında 18.5 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gaziantep'te Otobüs Bagajında 18.5 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında 18.5 kg skunk cinsi uyuşturucu ve 3 cep telefonu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı ve tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında 18.5 kg skunk ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Nizip ilçesinde icra edilen Huzur ve Güven Uygulaması sonucu; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasının bagajında yapılan aramada Y.Y.T. ve M.G. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 18.5 kg skunk cinsi uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tutuklanma talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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