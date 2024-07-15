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Gaziantep'te Oto Yıkıma Yardım Etmek İsterken Akıma Kapılan Adam Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te yaşayan Omar Fahed, oto yıkıma işi yapan kardeşine yardım etmek isterken şalteri kapatmak için hamle yapınca akıma kapıldı. Ağır yaralanan Fahed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yaşayan Omar Fahed, oto yıkıma işi yapan kardeşine yardım etmek isterken şalteri kapatmak için hamle yapınca akıma kapıldı. Ağır yaralanan Fahed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Omar Fahed (28), oto yıkıma işi yapan kardeşine yardım etmek isterken şalteri kapatmak için hamle yapınca akıma kapıldı. Olay sonrası Omar Fahed ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İkiz çocuk heyecanı yaşamıştı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1 ay önce ikiz çocuk heyecanı yaşadığı öğrenilen Fahed'i ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Omar Fahed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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