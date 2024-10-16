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Gaziantep'te Oto Yıkamada Kompresör Patladı

Gaziantep'te Oto Yıkamada Kompresör Patladı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir oto yıkama işyerinde kompresörün patlaması paniğe neden oldu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan oto yıkamada kompresör patladı. Patlama paniğe sebep olurken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sanayi sitesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir işyerinde bulunan oto yıkamada kullanılan kompresör, traktör yıkama esnasında alev alması sonucu patladı. Makinenin alev aldığını fark eden işçiler hemen dışarı koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri makineyi söndürdü. Diğer yandan meydana gelen patlamada maddi hasar meydana gelirken ölen veya yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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